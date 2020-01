Nome nuovo per la fascia sinistra del Genoa. Deluso dal rendimento fin qui tenuto da Barreca e Pajac, il club rossoblu è alla ricerca di un nuovo titolare per la sua fascia sinistra.



Secondo l'edizione odierna del Secolo XIC l'ultimo nome sulla lista di Francesco Marroccu e soci sarebbe quello del brasiliano del Siviglia Guilherme Araba, 22enne attualmente in prestito all'Atalanta.



Nei giorni scorsi il giocatore si è lamentato pubblicamente per la scarsa considerazione riposta in lui da Gian Piero Gasperini, facendo intendere di voler salutare Bergamo già entro la fine del mese di gennaio. Genova per lui potrebbe rappresentare l'occasione buona per rilanciarsi.