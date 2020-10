Sulla carta sembrerebbe una formalità.Eppure la storia del calcio insegna che quando un pallone rotola su un prato verde tutto può accadere. A maggior ragione se poi di mezzo ci sono il Grifone e la seconda competizione nazionale. Già perchè. Aldilà dell'unica vittoria, risalente all'ormai lontanissimo 1937,Analizzando soltanto le ultime quindici stagioni non sono infatti poche le volte in cui i rossoblù hanno ceduto il passo a formazioni di rango inferiore., quando il 10-9 ai calci di rigorecui(all'epoca in Serie C) espugnò il Ferraris costò oltre all'eliminazione genoana anche la panchina ad Ivan Juric., nel dicembre 2015, fu un'altra squadra di C,, a violare il tempio rossoblù, imponendosi 2-1 ai supplementari.Decisamente più piacevole è invece il ricordo che lega il club più antico d'Italia all'ultimo confronto con una squadra di categoria inferiore. Nella passata stagione il Genoa cominciò la sua avventura in Coppa ospitando a metà agosto, sul neutro di Chiavari, l'Imolese e travolgendo con un netto 4-1.