Potrebbe esserci di nuovo la Germania nel futuro di Milan Badelj.



Il centrocampista croato, arrivato in Serie A nel 2014 dopo una biennale esperienza all'Amburgo, sarebbe finito nel mirino del Werder Brema, intenzionato a riportarlo in Bundesliga otto anni dopo il suo addio.



Il 33enne vicecampione del mondo in carica ha ancora una stagione di contratto con il Genoa, il quale non sembra apparentemente troppo intenzionato ad opporsi ad una sua eventuale partenza. Il problema, caso mai, è rappresentato da Alexander Blessin. Il tecnico tedesco considera infatti Badelj uno dei pilastri del proprio progetto tattico e preferirebbe mantenere con sé l'ex di Fiorentina e Lazio.



Lo scrive il Secolo XIX.