Il West Ham fa sul serio con Armando Izzo.



Da tempo sulle tracce del difensore partenopeo, il club inglese ha deciso di affondare decisamente il colpo offrendo al Genoa 14 milioni di euro, bonus compresi, per il cartellino del giocatore. Un'offerta importante che la società rossoblù non sembra intenzionata a lasciar cadere nel vuoto.



Per Izzo, quindi, potrebbero presto schiudersi le porte della Premier League.