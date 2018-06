Da uno juventino ad un altro.



Le difficoltà incontrate dal Genoa nell'arrivare a Rolando Mandragora starebbero convincendo la dirigenza rossoblù a virare su un altro obiettivo, anche in questo caso con alle spalle un'esperienza alla Juventus.



Secondo Primocanale l'alternativa al giovane centrocampista campano sarebbe l'esperto mediano svedese Albin Ekdal. Cresciuto nella Primavera bianconera e dopo essere transitato per Siena, Bologna e Cagliari, il 29enne scandinavo è da tre stagioni domiciliato in Germania, all'Amburgo. La recente retrocessione nella seconda divisione tedesca del club anseatico potrebbe spingerlo ad un ritorno in Italia.



Attualmente Ekdal è impegnato in Russia con la propria nazionale e due giorni fa, nel corso della gara d'esordio contro la Corea del Sud, è stato sostituito nel secondo tempo da Oscar Hiljemark, uno dei due genoani presenti alla rassegna iridata.