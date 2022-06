Potrebbe essere Milan Djuric il prossimo centravanti del Genoa.



Il 32enne attaccante bosniaco sarebbe la prima scelta indicata da Alexander Blessin alla propria dirigenza per rafforzare il reparto avanzato rossoblù. Un'idea talmente solida che, secondo quanto riporta stamane l'edizione genovese di Repubblica, nei giorni scorsi il Grifone avrebbe già presentato un'offerta d'ingaggio al giocatore prossimo a svincolarsi dalla Salernitana.



La risposta di Djuric non sarebbe però ancora arrivata. Un po' perché il ragazzo ha in agenda un incontro proprio con la società campana per discutere del suo eventuale rinnovo di contratto, un po' perché l'idea di ridiscendere in Serie B, seppur indossando una maglia prestigiosa come quella del Genoa, non pare allettare più di tanto il giocatore, al quale oltretutto non mancherebbero offerte anche da altri club italiani ed esteri.