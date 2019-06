Il legame tra il Genoa e l'Argentina da sempre molto forte potrebbe adesso rinsaldarsi ulteriormente. Secondo i media di Buenos Aires il club più antico d'Italia avrebbe di recente avanzato un'importante doppia offerta per due talentuosi e promettenti giocatori già da tempo nel giro della nazionale under 20 albiceleste.



Si tratta di Pedro De La Vega, centrocampista di fascia classe 2001 del Lanus, e di Julian Carranza, attaccante del 2000 in forza al Banfield, la squadra da cui tre stagioni i rossoblù prelevarono Giovanni Simeone.



A detta dei colleghi sudamericani il Genoa avrebbe messo sul piatto una cifra complessiva di 10 milioni di euro per riuscire ad ottenere subito i due promettenti giocatori.