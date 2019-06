Potrebbe tornare a calcare i prati francesi Lorenzo Callegari, regista transalpino classe 1998 che il Genoa prelevò a parametro zero la scorsa estate dal PSG.



Secondo quanto scrive L'Equipe il giovane centrocampista italo-francese dopo l'esperienza non proprio esaltante in prestito alla Ternana in Lega Pro avrebbe ricevuto diverse offerte dalla madrepatria. Particolare interesse l'avrebbe mostrato soprattutto il Sochaux, club di seconda divisione.



L'ipotesi più probabile, al momento, è che comunque Callegari partecipi con il Genoa alla prima parte della preparazione estiva. Ci penserà Aurelio Andreazzoli a valutarne le potenzialità e nel caso andare l'assenso alla cessione.