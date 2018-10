A meno di un mese e mezzo dalla sfida di Coppa Italia che il prossimo 1 dicembre le vedrà una contro l'altra a Marassi, Genoa e Virtus Entella saranno avversarie anche questo pomeriggio.



Rossoblu e biancocelesti si affronteranno infatti in un derby amichevole a Pegli oggi alle 15. Il test, fortemente voluto da Ivan Juric per provare i giocatori meno utilizzati in questo avvio di stagione, si svolgerà a porte chiuse. L'occasione sarà utile anche per rivedere con la maglia del grifone l'ultimo acquisto, quel Miguel Veloso tornato ufficialmente in organico dallo scorso venerdì ma non convocato per la trasferta di sabato scorso in casa della Juventus.