La sfida tra Genoa ed Entella, in programma a inizio dicembre e valida per il quarto turno di Coppa italia, potrebbe avere un prologo già questa settimana.



Ivan Juric, da meno di quindici giorni nuovo tecnico dei rossoblù, ha infatti chiesto esplicitamente alla società di poter disputare una gara amichevole in modo da saggiare condizione e movimenti dei suoi nuovi giocatori, specialmente quelli meno utilizzati nel corso di questo avvio di stagione. Tra questi potrebbe fare la sua comparsa anche Miguel Veloso, il cui il ritorno al Grifone è stato ufficializzato lo scorso venerdì.



Da qui l'idea di organizzare un derby con i tigullini nei prossimi giorni e di scegliere come avversario di turno la società chiavarese, attualmente ferma a causa del pasticcio burocratico che di fatto non le permette di giocare né in Lega Pro né in Serie B.



L'amichevole tra rossoblù e biancocelesti dovrebbe disputarsi mercoledì pomeriggio al Signorini di Pegli.