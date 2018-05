L'impressione è che alla fine Mattia Perin andrà alla Juventus. Al momento, però, la trattativa pur essendo ben avviata è tutt'altro che definita.



L'ostacolo più grosso al buon esito della stessa è rappresentato soprattutto dalla distanza tra richiesta dei rossoblù ed offerta dei bianconeri. I primi chiedono almeno 20 milioni per rinunciare al proprio capitano, i secondi, forti di un contratto in scadenza a giugno 2019, ne mettono sul piatto non più di 12/13 milioni. Una differenza che sarà al centro del colloquio che le parti avranno oggi a Milano, in occasione della riunione dei club di A prevista in Lega Calcio.



Per limare parte di questo divario la Juventus sarebbe disponibile ad inserire nella trattativa il prestito di uno dei suoi giovani più interessanti, il portiere Emil Audero, quest'anno in prestito al Venezia. Al Genoa tuttavia, orientato a sostituire Perin con un profilo di maggiore esperienza, preferirebbero riportare a casa uno tra Stefano Sturaro e Rolando Mandragora, due prodotti del settore giovanili rossoblù passati poi sotto il controllo di Madama.