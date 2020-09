Quella appena iniziata potrebbe essere una giornata decisiva per il mercato del Genoa.



Il club rossoblù, ancora alla ricerca di tre pedine per completare il proprio organico come ammesso venerdì dal ds Daniele Faggiano, ha in programma un incontro con Mino Raiola. Oggetto del colloquio tra il procuratore italo-olandese e il club più antico d'Italia non sarà, come scritto da molti, il cartellino di Mario Balotelli, profilo fuori dai programmi di Preziosi e soci. Raiola arriverà in Liguria prima di tutto per parlare del futuro di Raul Asencio, attaccante spagnolo di proprietà genoana destinato all'ennesimo prestito.



Ma nel corso del faccia a faccia ci sarà certamente modo anche per parlare dell'eventuale sbarco a Pegli di Luca Pellegrini, esterno sinistro della Juventus che il Genoa segue per sistemare la propria corsia mancina. Inevitabile, comunque, che il discorso scivoli poi anche verso uno dei centravanti gestiti da Raiola. Come Moise Kean, altra vecchia conoscenza bianconera deluso dall'esperienza all'Everton e voglioso di ritornare in Italia nell'anno dell'Europeo. Decisamente in secondo piano ma comunque oggetto di sondaggi saranno poi i nomi di Marco Tumminello dell'Atalanta e Myron Boadu, 19enne punta centrale dell'AZ Alkmaar.