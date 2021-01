Stefano Sturaro è pronto a diventare un nuovo giocatore del Verona.



Come preannunciato ieri, il centrocampista del Genoa sarà il nuovo rinforzo per la linea mediana di Ivan Juric, che dunque arricchirà il proprio organico con l'ennesimo innesto proveniente dal Grifone.



Le visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà agli scaligeri sono previste per la giornata di oggi, con il sanremese che potrebbe essere a disposizione della sua nuova squadra già per la gara di domenica contro il Napoli.



Per il momento il suo trasferimento in riva all'Adige sarà comunque soltanto temporaneo. Genoa ed Hellas hanno infatti trovato un accordo sulla base di un prestito semestrale con diritto di riscatto a favore dei gialloblù fissato a 9 milioni di euro.