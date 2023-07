E' solo un'amichevole di fine luglio. Una di quelle gare in cui le indicazioni attese dagli allenatori non sono scritte sul tabellino di fine partita.



Eppure nella Genova rossoblù l'attesa per la sfida di questa sera al Ferraris tra il Grifone e il Monaco è quasi febbrile. E non tanto perché il test con la formazione del Principato rappresenterà il vernissage davanti al proprio pubblico dei ragazzi di Alberto Gilardino. A far trepidare il cuore dei tifosi del club più antico d'Italia è la speranza, per la verità molto concreta, di poter assistere al debutto in rossoblù di Mateo Retegui.



Il colpo più ad effetto dell'attuale mercato estivo italiano si è allenato con i suoi nuovi compagni appena tre volte. Eppure, come lui stesso ha raccontato durante la sua presentazione alla stampa dell'altroieri, la sua forma fisica è già al top. Merito di una stagione iniziata in Argentina a cavallo di Capodanno e protrattasi senza interruzioni fino ad una settimana fa, quando El Chapita ha disputato l'ultima gara con il Tigre. Scontato dunque prevedere per lui un impegno se non dal primo minuto quantomeno a gara in corso.



D'altra parte gli oltre 10.000 tifosi del Grifone che questa sera alle 20:30 decideranno di regalarsi un antipasto di stagione a Marassi non lo faranno certo per ammirare da vicino i gioielli del Principato. A loro, da qualche giorno, l'unico nobile che interessa solo è il re. Il loro re. E Gilardino non vorrà di certo deluderli.