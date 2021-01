Primo giorno da neo-giocatore del Genoa per Jerome Onguene, il difensore camerunense che il Grifone ha prelevato in prestito dal Salisburgo.



Sbarcato in mattinata all'aeroporto cittadino, il nuovo rinforzo di Davide Ballardini si è presentato ai microfoni di Sky Sport con tanto di sciarpa e mascherina rossoblù per la sua prima, breve, intervista in terra ligure: "Sono molto contento di essere qui - ha detto Onguene - sono davvero entusiasta. Il Genoa è una società storica e non vedo l'ora di iniziare questa esperienza".



Sui motivi che l'hanno indotto a preferito il Grifone ad altri club che nelle scorse settimane lo avevano cercato, il 23enne ha aggiunto: "Il Genoa è un grande club, una delle squadre storiche d'Italia di cui ho sentito molto parlare, Vengo qui con tantissima voglia".