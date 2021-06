Si rinnova il sempre caldo asse di mercato tra Juventus e Genoa.



Dopo le tante operazioni finalizzate negli ultimi anni, ora le due società sono pronte per concretizzarne un'altra: il passaggio di Gianluca Frabotta in rossoblù. I dialoghi tra le dirigenze e l'entourage del giocatore sono ben avviati, anche se resta ancora da capire la formula con cui il laterale romano si trasferirà in Liguria.



22 anni tra una settimana, Frabotta è cresciuto nel settore giovanile del Bologna prima di essere acquistato dalla Juve nel 2019 che lo aveva visto all'opera in Serie C con le maglie di Renate e Pordenone. Dopo una stagione con l'Under 23 bianconera, la scorsa estate è entrato in pianta stabile nella rosa della prima squadra, disputando 18 partite tra campionato e coppe e segnando anche un gol in Coppa Italia contro la Spal.



Da ottobre è una presenza fissa anche della nazionale Under 21.