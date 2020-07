Nel calcio Davide Nicola ha sempre avuto due grandi amori. Uno è il Genoa, squadra che l'ha fatto debuttare nel professionismo e della quale ha difeso i colori in campo a più riprese e di cui attualmente gestisce il timone dalla panchina; l'altro è il Torino, la compagine tifata da bambino, la cui maglia ha indossato da giocatore nel 2005-06.



E proprio quello granata dopo quello rossoblù potrebbe essere il prossimo club allenato dal tecnico di Luserna. La dirigenza piemontese non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per Nicola che già lo scorso dicembre, prima di approdare in Riviera, sarebbe potuto tornare al Filadelfia al posto di Walter Mazzari. Ma all'epoca la chiamata del Grifone fu più tempestiva di quella del Toro e l'intenzione di Cairo rimase tale. A fine stagione, tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare.



In caso di salvezza Nicola vedrebbe il suo contratto con il Genoa allungarsi automaticamente per i prossimi due anni. Ma nell'eventualità in cui i rossoblù non riuscissero a mantenere la categoria, il tecnico piemontese sarebbe del tutto libero da vincoli. Un'opportunità che, secondo quanto riporta TorinoGranata.it, spingerebbe l'ex terzino verso quella panchina attualmente occupata da Moreno Longo.