Sembra ormai quasi definito il passaggio di Mattia Perin dal Genoa alla Juventus.



Come anticipato da Enrico Preziosi lunedì scorso, a margine dell'incontro avuto in Lega Calcio sui diritti tv, la cessione del portiere pontino dovrebbe concretizzarsi entro la fine di questa settimana e proprio oggi potrebbe essere il giorno decisivo.



Il ragazzo ha già accettato la proposta dei bianconeri, che gli offrono un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, e anche l'eventualità di giocarsi il posto da titolare con Wojciech Szczesny. Da limare restano soltanto l'entità e le modalità del controvalore che i piemontesi dovranno versare nelle casse dei liguri. Ma, nonostante una distanza abbastanza marcata, con il Genoa che vorrebbe una ventina di milioni e la Juve disposta a garantirne poco più della metà, l'impressione è che con uno sforzo comune la chiusura del cerchio possa arrivare già nelle prossime ore. A favorire il buon esito della trattativa potrebbero contribuire non poco l'inserimento di alcune contropartite tecniche gradite al Grifone, come i centrocampisti Mandragora e Sturaro, la giovane punta Kean o il portiere Audero.



Impegnato questa sera con la Nazionale nell'amichevole di Nizza contro la Francia, Perin sarà in ogni caso a Torino lunedì, quando partirà titolare nell'ultima gara del trittico azzurro di fine primavera con l'Olanda. Un'occasione per presentarsi al suo nuovo pubblico e magari per prenotare le visite mediche nei giorni successivi.