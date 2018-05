Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, è intervenuto ieri sera in diretta negli studi di TeleNord, facendo il punto sulle varie situazioni di mercato che riguardano il Grifone. A cominciare dalla trattativa con la Juventus per Mattia Perin: "I bianconeri hanno fatto sapere di essere interessati a lui. Però non c'è stato ancora modo e tempo di parlarne. C'è da chiudere prima il discorso relativo ai diritti televisivi, che interessa tutti i club. Ci siamo però ripromessi di vedersi e di parlarne quanto prima. Questo perchè è la società che si è mossa per prima e perchè con loro abbiamo sempre avuto ottimi rapporti. Perin ha detto di essere interessato ad andare a Torino, nonostante la concorrenza. Ma non esclude però anche altre società. Non è stato ancora chiuso niente".



Perinetti ha poi illustrato quali sia le.linee guida indicate da Ballardini per la prossima stagione: "Abbiamo parlato più volte con lui. Sappiamo le sue idee e cercheremo di dargli i giocatori più funzionali per il tipo di gioco che ha in mente. Probabile ci sarà un cambio di modulo. Poi è chiaro che lui è un allenatore intelligente e sa che sarà il mercato a indicarci le occasioni migliori.Cercheremo sempre di avere due giocatori per ruolo".



Tra gli obiettivi di mercato ci sono anche i due esterni Radovic e Younes: "Sono due buonissimi giocatori. Uno però è extracomunitario e l'altro lo stava seguendo il Napoli. La possibilità di averli nel Genoa? Lo vedremo".



Chiusura infine dedicata al possibile rinnovo di contratto per Pepito Rossi: "Rossi lo ha voluto il Presidente Preziosi. Lo abbiamo recuperato e siamo felici che sia tornato ad essere un giocatore. Per il futuro bisognerà parlare con lui ed essere chiari su quelle che sono le priorità della società. Ma credo che potremo trovare un accordo". Sturaro è un giocatore che ha trovato una quotazione, tanto che Allegri non ha voluto rinunciare a lui nella scorsa stagione. Se la Juventus lo mettesse sul piatto lo andrei a prendere personalmente, ma sono situazioni premature.