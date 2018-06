Otto anni dopo il Genoa ha finalmente il suo bomber polacco.



Battendo sul tempo una folta concorrenza internazionale, il club più antico d'Italia è riuscito ad aggiudicarsi le prestazioni del promettente centravanti Krzysztof Piatek, giunto in città ieri pomeriggio per sottoporsi alle rituali visite mediche prima di mettere nero su bianco il suo accordo con il Grifone fino al 2022.



22 anni, titolare nell'ultimo biennio dell'Under 21 biancorossa e inserito dal CT Adam Nawalka nell'elenco dei preconvocati per il Mondiale di Russia, salvo poi essere tagliato all'ultimo momento, l'ormai ex attaccante del Cracovia viene considerato in patria come il principale candidato a raccogliere la pesante eredità di Robert Lewandovski. E proprio il possente attaccante del Bayern Monaco rischiò nella primavera di otto anni fa di diventare uno dei colpi più grandi messi a segno dalla gestione Preziosi alla guida del Genoa. La società rossoblù fu infatti la prima ad accorgersi all'alba del decennio delle enormi potenzialità di quello che negli anni a venire sarebbe stato uno dei bomber più prolifici e decisivi del panorama mondiale.



Scovato nel Lech Poznan dagli osservatori liguri, Lewandovski venne invitato ad assistere dalla tribuna d'onore del Ferraris al derby della Lanterna, dopo essersi sottoposto nel pomeriggio precedente alle visite mediche preliminari alla firma del suo accordo con il Grifone. Quando tutto sembrava ormai deciso, però, l'affare saltò poiché la dirigenza genoana considerò troppo oneroso soddisfare la richiesta di 5 milioni di euro avanzata dal suo club. Curiosamente la stessa cifra che adesso il Genoa verserà nelle casse del Cracovia. La storia spesso si ripete. Ma non sempre...