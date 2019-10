Rischia di iniziare con un'emergenza lungo la corsia mancina l'esperienza di Thiago Motta alla guida del Genoa.



Oltre all'assenza certa di capitan Criscito, fuori da dieci giorni a causa di una lesione muscolare, per l'incontro di domani sera con il Brescia il tecnico italobrasiliano rischia di dover fare a meno anche di un altro esterno sinistro, Marko Pajac.



Il croato, secondo quanto scrive questa il Secolo XIX, sarebbe in dubbio non solo per la gara con le rondinelle ma anche per i successivi impegni con Juventus ed Udinese. Un'eventualità che lascerebbe a disposizione del tecnico rossoblù un solo laterale sinistro, ossia Antonio Barreca.