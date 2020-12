A dieci giorni dal suo esordio in Serie A, Alberto Paleari ha esternato la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto al termine di un lunghissimo percorso professionale che lo ha visto calcare i campi di tutti i livelli del professionismo nazionale.La gioia del 27enne neoportiere del Genoa è apparsa su un post pubblicato in serata sul suo profilo Instagram: "- ha scritto l'estremo difensore cresciuto nelle giovanili del Genoa - Sono partito dalla Serie D ho fatto la gavetta prima in C2, poi C1, la B con il Citta e!"Paleari ha poi speso parole importanti anche per chi gli è stato molto vicino fino ad oggi: ​"Grazie alla mia famiglia, ai miei allenatori, ai miei amici e a tutte le persone che mi hanno sempre supportato! Vi voglio bene".