Goran Pandev non ha dubbi: se dipende da lui Mimmo Criscito, fresco di rescissione del contratto con il Toronto, dovrebbe tornare quanto prima al Genoa.



L'ex fantasista macedone è infatti convinto che il difensore partenopeo potrebbe ancora essere molto utile alla causa rossoblù: "Farebbe comodo sì - ha risposto Pandev ad una domanda fattagli da un giornalista del Secolo XIX e pubblicata quest'oggi sulle colonne del quotidiano ligure - Uno come lui in Serie B farebbe ancora la differenza. E al Genoa lui tiene tanto, sappiamo quanto conta per lui la maglia rossoblù".



Il diretto interessato, che nei giorni scorsi ha annunciato pubblicamente la fine anticipata della sua avventura in MLS, per il momento tace e non sembra voler sciogliere in breve tempo i dubbi relativi al suo futuro professionale.