Il suo ingresso in campo, ad inizio secondo tempo, ha letteralmente spaccato in due la gara tra Genoa e Juventus, contribuendo in maniera determinante a far pendere la bilancio della sfida dalla parte rossoblù.



A fine gara Goran Pandev, autore di un gol e di un assist, ha parlato delle emozioni provate in zona mista: "Era la vittoria che ci voleva – ha spiega a PianetaGenoa1893.net – perché nelle ultime gare non siamo riusciti a mettere la palla in rete. Certo per me è stato una emozione incredibile: entrare, trovarmi smarcato perfettamente da Kouamé, Perin di fronte, la Nord alle sue spalle. Ho tirato ed ho visto la rete gonfiarsi! Mi sono tolto la maglia, mi sarei tolto tutto dalla gioia. E poi sono corso verso di loro, i tifosi, per ringraziarli. Appena siamo entrati sul terreno di gioco per il riscaldamento, abbiamo capito tutti che non potevamo sbagliare, che dovevamo inseguire a tutti i costi la vittoria. Così è stato… bellissimo. Con le grandi squadre giochiamo effettivamente meglio; siamo più liberi di esprimere il nostro gioco, abbiamo più spazi. Con il Frosinone invece… Tutta la settimana ci siamo preparati per questa partita. E poi… che bello segnare sotto la Nord!»