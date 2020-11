Trascinata la nazionale macedone allo storico traguardo della fase finale del campionato europeo, Goran Pandev ha già fatto rientro a Genova.



Inizialmente atteso a Pegli per il prossimo venerdì, il trequartista del Genoa è stato dispensato dal selezionatore della sua nazionale dai due impegni di Nations League che attendono la formazione balcanica, permettendo al giocatore di rimettersi a disposizione di Rolando Maran. Pandev già da ieri ha potuto quindi allenarsi con il resto dei compagni nel centro sportivo rossoblù di Pegli. Atterrato in mattinata all'aeroporto cittadino, l'attaccante non ha rilasciato interviste lasciandosi scappare soltanto un breve commento intercettato dal Secolo XIX: "Adesso mi devo concentrare solo sul Genoa, speriamo di raggiungere il prima possibile la salvezza“.



Raggiunto un obiettivo, per Pandev è già tempo di pensare al prossimo.