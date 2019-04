La seconda (o terza) giovinezza che Goran Pandev sta vivendo in queste settimane potrebbe indurre Cesare Prandelli a puntare su di lui in vista del derby di domenica pomeriggio.



Deluso dalle recenti prestazione di Antonio Sanabria, a secco da quasi due mesi, l'ex commissario tecnico medita di cambiare qualcosa là davanti, anche per rinvigorire un reparto avanzato che nelle ultime sette uscite ha messo a segno la miseria di tre reti. Per farlo chi meglio del fantasista macedone, del cui zampino, guarda caso, si trova traccia in ognuna delle tre segnature in questione. Nel 2-0 contro la Juve dello scorso 17 marzo, Pandev ha realizzato l'assist per Sturaro e la rete del raddoppio; nell'1-1 con il Napoli di domenica scorsa ha invece fornito a Lazovic un pallone sublime che l'esterno serbo ha dovuto solo appoggiare in fondo al sacco.



Dalla parte dell'ex trequartista di Inter e Lazio gioca poi il fattore esperienza. Il balcanico dall'alto dei suoi 36 anni, delle 100 presenze in nazionale e dei 12 trofei alzati in carriera è di gran lunga il genoano più vincente tra quelli attualmente in rosa con il Grifone. Un'attitudine al successo che potrebbe rivelarsi molto preziosa per spezzare quel tabù derby che sulla sponda rossoblù del Bisagno dura ormai da tre lunghi anni.