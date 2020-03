Goran Pandev, attaccante del Genoa, parla dopo la gara vinta dal Grifone contro il Milan, con il macedone andato in gol: “È una vittoria importante, in un momento particolare. Giocare senza pubblico non è facile, mister Nicola ha tenuto alta la tensione e siamo riusciti a vincere meritatamente contro una grande squadra. Campionato fermo? Non è compito nostro, ci sono persone che devono decidere, noi dobbiamo solo stare uniti, questo è un momento molto delicato. Ci serve la gente, ci serve un po' di felicità”.