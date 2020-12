Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla dopo la vittoria sullo Spezia a Sky Sport: “É stata una bella vittoria, la prestazione è stata buona. La squadra si è comportata bene nelle due fasi ma dobbiamo migliorare tanto, soprattutto nelle chiusure. Un patto con i più anziani? In campo avevamo 5 trentenni e 5 molto giovani, c’era un mix. Nei due giorni in cui li ho potuti vedere in allenamento mi sembravano i più pronti per giocare. Se mi aspettavo la chiamata di Preziosi? Sì, perché ero stato cercato in altre due occasioni e ci poteva stare visto che la squadra non stava andando bene. Sono tornato perché avevo una voglia matta di tornare ad allenare, su questa panchina. Non vedevo l’ora”.