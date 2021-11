"Abbiamo acquistato il Genoa non per rivenderlo dopo poco tempo, ha 128 anni di storia e noi siamo molto rispettosi della tradizione: lavoriamo per trovarlo sempre più forte anche tra cent'anni". Andres Blazquez, rappresentante della holding 777 Partners che ha da poco acquistato il Genoa ha parlato di obiettivi al Secolo XIX: "L'obiettivo? Potrei dire la Champions ma è ancora presto, non siamo ancora pronti. Per adesso pensiamo alla salvezza, dobbiamo crescere per gradi. Dobbiamo aumentare i ricavi e rafforzare il club. Vogliamo incrementare la capacità di investimento eliminando una parte delle limitazioni di budget che c'erano. Ma dovrà crescere tutto il resto. Sarà un cambiamento e non una rottura con il passato".