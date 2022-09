GENOA-PARMA 3-3 (2-2)



RETI: 16' pt Frendrup (G), 21' pt Inglese (P), 37' pt Mihaila (P), 43' pt Hefti (G); 6' st Coda rig. (G), 44' st Estevez (P).

ASSIST: 21' pt e 44' st Mihaila (P), 37' pt Vasquez (P).



GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac (39' st Vogliacco); Badelj, Frendrup; Jagiello (22' st Portanova), Gudmundsson; Coda (30' st Yalcin), Ekuban (30' st Yeboah). A disposizione: Agostino, Semper, Sabelli, Vogliacco, Czyborra, Galdames, Strootman, Portanova, Aramu, Puscas. All: A. Blessin.



PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly (12' st Estevez), Circati, Romagnoli, Osterwoolde (34' st Zagaritis); Juric (12' st Benedyczak), Bernabè; Man (12' st Ansaldi), Vazquez, Mihaila; Inglese (36' st Tutino). A disposizione: Buffon, Corvi, Balogh, Benedyczak, Estevex, Tutino, Bonny, Ansaldi, Del Prato, Sohm, Valenti, Zagaritis. All: F. Pecchia.



AMMONITI: 23' pt Vazquez (P), 27' pt Badelj (G), 40' pt Gudmundsson, 45' st Juric (P); 8' st Coulibaly (P), 18' st Bani (G), 49' st Circati (P).

ESPULSO: 47' st Gudmundsson (G) per doppia ammonizione.