Manca ancora un'intera settimana al ritorno in campo del Genoa. Archiviata la sosta per le nazionali i rossoblù sono attesi lunedì prossimo dalla trasferta in casa del Verona.



Dopo un intero weekend di pausa Alexander Blessingl riabbraccerà quest'oggi i propri ragazzi presso il centro sportivo di Pegli. Tra essi ci saranno anche Caleb Ekuban e Roberto Piccoli che già la scorsa settimana si sono allenati costantemente con il resto dei compagni.



I due attaccanti hanno definitivamente smaltito i guai fisici che gli hanno afflitti nelle scorse settimane e possono dunque tornare completamente a disposizione del tecnico tedesco. È anche a loro due che l'ex allenatore dell'Ostenda si affiderà per cercare di migliorare un rapporto con il gol fin qui decisamente deficitario. Da quando Blessin si è seduto sulla panchina del Grifone, infatti, i rossoblù hanno segnato appena 3 reti in otto gare. Una media che il Genoa deve assolutamente migliorare se vuol continuare a cullare le proprie speranze salvezza. Magari anche grazie al contributo dell'attaccante bergamasco e del collega italo-ghanese.