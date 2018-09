Una notizia buona e una cattiva per Davide Ballardini in vista della ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.



Nell'allenamento di ieri pomeriggio, il primo della settimana per i rossoblù, Lisandro Lopez è stato costretto ad abbandonare prematuramente il campo a causa di un indolenzimento muscolare che ne mette a rischio la sua disponibilità per la sfida al Bologna di domenica prossima. Il tecnico romagnolo può comunque consolarsi con il recupero di Spolli e con il rientro in gruppo del brasiliano Sandro, praticamente mai allenatosi con i compagni neanche nel prestagione. Nonostante le note positive appare tuttavia difficile che l'ex Tottenham possa scendere in campo contro i felsinei di Pippo Inzaghi.