Potrebbe arrivare dalla Milano rossonera il prossimo rinforzo per il centrocampo del Genoa.



L'interesse del club rossoblù di riportare in Liguria Andrea Bertolacci non è certo un segreto e, con il giocatore in scadenza di contratto il prossimo giugno con il Milan e ai margini del progetto tattico di Rino Gattuso, l'ipotesi che ciò possa avvenire già a gennaio appare davvero molto concreta.



Ma il recente arrivo sulla panchina genoana di Cesare Prandelli potrebbe far virare la società di Enrico Preziosi su un altro centrocampista dai piedi buoni che con i rossoneri fatica a trovare spazio: Riccardo Montolivo.



Pupillo di prenderli prima alla Fiorentina poi nella nazionale italiana, il regista di Caravaggio potrebbe decidere di accettare la chiamata del suo ex mentore, rilanciandosi al Genoa dopo le ultime opache stagioni vissute con il diavolo.