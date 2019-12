La necessità aguzza l'ingegno, recita un vecchio proverbio. Un modo di dire che in questi giorni Thiago Motta sta provando a mettere in pratica, cercando soluzioni alla carenza di attaccanti a cui dovrà far fronte nel derby di dopodomani con la Sampdoria.



Tra le ipotesi che sempre più si stanno facendo largo nella testa del tecnico italo-brasiliano c'è anche quella, totalmente inedita, di schierare l'uno affianco all'altro i due Andrea, Favilli e Pinamonti.



Un doppio centravanti, con contestuale irrobustimento del centrocampo, con il quale cercare di scardinare la difesa blucerchiata e allo stesso tempo sopperire alla carenza di punte che affligge Il Grifone a causa di infortuni e squalifiche.



Una soluzione estrema e insolita ma non certo sorprendente per uno come Thiago Motta, abituato a compiere spesso scelte non comuni.