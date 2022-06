Il cognome è di quelli che fanno balzare sulla sedia. Perché quando ad un club, qualsiasi esso sia, viene affiancato un nome simile non si può restare indifferenti.



Ma il Mertens attaccante belga che, secondo Repubblica, sarebbe finito nel mirino del Genoa non è il celeberrimo Dries bensì l'omonimo ma molto meno incisivo Lennart.



Tra le voci che rimbalzano in queste calde giornate di fine giugno attorno al Grifone, una vorrebbe i rossoblù fortemente interessati al 30enne centravanti del Deinze, club della Serie B del Belgio.



Per capire se anche questo sarà soltanto uno dei tanti profili destinato a scaldare il bollente calderone delle presunte trattative estive basterà attendere qualche settimana. Nel frattempo l'unica certezza è che difficilmente sè ci sarà un Mertens in maglia rossoblù quello sarà Dries.