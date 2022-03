Torna di moda un vecchio nome in vista del prossimo mercato estivo del Genoa.



La società rossoblù, in caso di permanenza in Serie A, sembra intenzionata ad affondare il colpo su un obiettivo poi sfumato nell'ultima finestra di trattative.



Si tratta del 26enne centrocampista serbo-bosniaco Mijat Gacinovic, di proprietà dell'Hoffenheim ma attualmente in prestito al Panathinaikos.



Qualora i greci decidessero di non riscattarlo, il Grifone tornerebbe alla carica, mettendo sul piatto i 2,5 milioni pretesi dai tedeschi.



Lo scrive Calcioline.com