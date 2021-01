L'arrivo dal Salisburgo di Jerome Onguene sembrava aver chiuso definitivamente il mercato in entrata del Genoa, soprattutto nel reparto difensivo.



Invece il giovane camerunense approdato in rossoblù la scorsa settimana potrebbe non essere l'ultimo colpo messo a segno dalla dirigenza ligure che nelle scorse ore avrebbe visto riaccendersi una piccola fiammella di speranza circa le possibilità di riportare a Pegli Sokratis Papastathopoulos. Quello che sembrava un capitolo ormai chiuso per il Grifone potrebbe infatti clamorosamente riaprirsi e vedere riscritto il proprio epilogo.



Arrivato ad un passo dall'accettare la proposta giuntagli dal Betis, il difensore greco a tutt'oggi non ha in realtà ancora trovato l'intesa giusta per trasferirsi dall'Arsenal al club andaluso. Un risvolto che, a detta del Secolo XIX, potrebbe rilanciare le speranze del Genoa di riportare il giocatore in Liguria dodici anni dopo il suo addio.