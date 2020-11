E' unamareggiato, ma che non nasconde le responsabilità sue e della squadra, quello che attraverso Instagram commenta la sconfitta del Genoa contro il Torino: "ha scritto il portiere laziale sul proprio profilo -Ma sono certo che grazie al duro lavoro e la voglia di migliorarci, queste occasioni in futuro le sfrutteremo al massimo".Come dire: il campionato è lungo e sapremo far tesoro degli errori commessi.