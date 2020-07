E' grandissima la gioia dei giocatori del Genoa al termine del derby vinto 2-1 sulla Sampdoria.A trascinare la festa scoppiata nello spogliatoio rossoblù èuno che di stracittadine ne ha giocate tante ma che è tornato a viverne l'atmosfera dopo oltre due anni. Prima di cullarsi nei sogni della notte il portiere laziale ha voluto immortalare l'allegria che si è vissuta nel gruppo del Grifone pubblicando un paio di post su Instagram: "- ha scritto in uno dei due - Meritata per il lavoro e la tenacia che mettiamo giornalmente sul campo, la vittoria di un gruppo che non molla mai e che da 6 mesi ha in testa un solo obiettivo che non è ancora raggiunto,"Abbiamo la pelle dura!!!!!!!! Genova è RossoBlu": è invece il testo del secondo post.