Potrebbe essersi conclusa con due settimane d'anticipo rispetto alla sua naturale scadenza la stagione di Stefano Sturaro.



Il centrocampista del Genoa, uscito malconcio dalla sfida di domenica scorsa con il Lecce nella quale è rimasto in campo soltanto nel primo quarto d'ora, potrebbe non riuscire a recuperare la giusta condizione per le ultime quattro gare che attendono il Grifone.



Il problema muscolare accusato da Sturaro contro i salentini altro non sarebbe che la ricaduta del medesimo infortunio patito nelle scorse settimane e che lo aveva già costretto a saltare le gare con Napoli, Spal e Torino.



La decisione di Davide Nicola di inserirlo malgrado l'indisponibilità pressoché certa nell'elenco dei convocati per il derby di questa sera contro la Sampdoria appare quindi più un modo per integrare il gruppo che una volontà tattica.