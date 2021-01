Con una parata d'istinto Mattia Perin è stato decisivo oggi nella vittoria del Genoa contro il Cagliari: "E' stato bravo il mio compagno Radovanovic che mi ha aiutato a leggere la situazione facendomi capire che l'avversario potesse calciare solo lì - ha detto a Sky Sport - Sono andato a terra e ho alzato il braccio, niente di super".



IL NUOVO ALLENATORE - "Ballardini già lo conoscevo perché lo avevo avuto tre anni, fa sapevo cosa poteva portaci ma per lui parlano i risultati. Noi siamo stati molto bravi a metterci subito a disposizione completa, diamo sempre il 100% e io sono sicuro che chi lavora sodo raccoglie risultati. In questo momento si vede che stiamo lavorando come si deve. Io penso che siamo noi giocatori che andiamo in campo, cerchiamo di deresponsabilizzare le colpe degli allenatori: all'inizio ci mancava la voglia di portare a casa il risultato in qualsiasi modo e Maran ne ha pagato le conseguenze".