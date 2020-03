Costretto come (quasi) tutti gli italiani a restare in casa, il portiere del Genoa Mattia Perin cerca di ingannare il tempo dedicandosi ai social.



Questa mattina il numero 1 rossoblù si è così dilettato nel fare quella che lui stesso ha rivelato essere la sua prima diretta su Instagram. "Non sono in quarantena, ma sono solo come un cane - ha detto Perin - Non mi fanno tornare a Torino dalla mia famiglia. Bisogna stare a casa, usciamo solo per i beni di prima necessità. Le giornate senza campionato sono una noia mortale, ma non si può fare altro in questo momento. È giusto così".



A seguire il suo breve video anche due colleghi illustri, l'ex compagno alla Juventus Douglas Costa e il pari ruolo del Milan Antonio Donnarumma. Proprio con quest'ultimo Perin ha scambiato una serie di divertenti battute dopo che il rossonero aveva deriso il naso dell'Airone di Latina: "Senti chi parla - ha risposto ridendo Perin - Se mettiamo il mio naso sopra al tuo facciamo scopa!".



Per essere una prima volta, il portiere laziale sembra comunque aver trovato una certa sintonia davanti all'obiettivo dello smartphone, tanto da promettere un'imminente replica: "Questa è la prima diretta della mia carriera social, ne potremmo fare un'altra stasera bevendo tutti un bel calice di vino. Quando smetterò di giocare a calcio mi metterò a fare vino".