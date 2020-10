"Dove eravamo rimasti?": è probabilmente questa la domanda che Mattia Perin, Federico Marchetti e Ivan Radovanovic hanno rivolto questo pomeriggio ai propri compagni in quel di Pegli.



Per la prima volta dopo due settimane e mezzo i tre ex contagiati da Covid hanno potuto finalmente tornare ad allenarsi sul prato verde del Signorini. Un ritorno gradito, festeggiato dai pochi compagni presenti, che fa piacere soprattutto a Rolando Maran ancora alle prese con un gruppo ancora profondamente falcidiato dalle assenza.



La speranza è che l'elenco dei negativizzati, che finora conta solo i tre rientrati al lavoro quest'oggi, possa allargarsi quanto prima facendo tornare a Pegli quell'aria di normalità troppo a lungo mancata negli ultimi tempi.