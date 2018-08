Il Genoa prova l'affondo definitivo per riportare in rossoblù Andrea Bertolacci.



Pochi minuti fa il dg della società ligure, Giorgio Perinetti, è entrato a casa Milan, molto probabilmente per parlare con i dirigenti rossoneri proprio della possibile cessione del centrocampista romano.



La proposta del Genoa per Bertolacci, il cui contratto con il Milan è in scadenza il prossimo giugno , è nota da tempo e prevede un indennizzo di 5 milioni di euro da corrispondere alla società meneghina e un quadriennale a poco più di un milione all'anno per il ragazzo, considerato da Davide Ballardini la prima scelta per la sua linea mediana.