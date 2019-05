Niente divorzio tra il Genoa e il suo direttore generale Giorgio Perinetti. È lo stesso diretto interessato a smentire in prima persona l'ipotesi, circolata recentemente, di un suo allontanamento dal Grifone per approdare a Verona o Brescia: "Ho un accordo con Preziosi -ha detto a Mediagol.it - e rimarrò a Genova finché il presidente vuole, l’impegno c’è e quindi andiamo avanti".



L'esperto dirigente ha poi dato il suo giudizio sulla stagione dei rossoblù: "Positiva per quanto riguarda il risultato finale ossia la salvezza, per il resto è stata una stagione molto controversa che era cominciata bene e poi per altre situazioni è diventata davvero drammatica. I miracoli però non si ripetono e dunque bisogna lavorare al meglio per non rischiare di ritrovarci di nuovo in questa situazione".



Perinetti, infine, ha parlato della contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Preziosi accomunandola a quella in essere in molte altre piazze d'Italia: "I fiorentini non vogliono Della Valle, a Parma non vogliono Pizzarotti, a Roma non vogliono Pallotta: il calcio direi che è in crisi come sistema. È un problema più di sistema che di varie piazze, la situazione si sta diffondendo a macchia d’olio in un po’ tutta la penisola calcistica a parte l’isola felice Juventus".