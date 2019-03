Il.giorno dopo la bella vittoria del Genoa sulla Juventus, il dg dei rossoblù Giorgio Perinetti a parlato dalle frequenze di Radio Sportiva: "È una soddisfazione essere i primi a battere la Juventus in questo campionato - ha detto il dirigente - Prandelli ha schierato una squadra equilibrata e capace di aggredire fin da subito gli avversari. Una vittoria ancora più importante visti i successi di Bologna e Spal. Ma soprattutto è importante aver ritrovato compattezza e solidità difensiva, ci danno molte speranze per il finale di campionato. Non siamo tranquilli, bisogna sempre avere la paura che ti stimola e mette in tensione. Dobbiamo stare sul pezzo".



Perinetti ha parlato anche del futuro di Cesare Prandelli: "Prandelli voleva tornare in Serie A, noi gli abbiamo dato l'occasione, sta dimostrando di essere un allenatore molto importante e non ci sono motivi per non continuare con lui in futuro".



Immancabile il punto sul mercato, in entrata e in uscita: "Sturaro? Giornata magica per lui. Può dare spessore alla nostra squadra, acquisto che riteniamo molto indovinato. Romero? Parleremo con la Juventus, l'augurio che possa restare un'altra stagione con noi per crescere e maturare ancora. Piatek? Ha avuto un grande impatto con il nostro campionato, ha il gol nel dna e continuerà a segnare, farà molto bene con il Milan".