Giorgio Perinetti non teme colpi gobbi da parte della Sampdoria.



Il direttore generale del Genoa, intervistato da Radio Marte a proposito dell'impegno che domenica opporrà un Empoli in piena corsa salvezza assieme al Grifone alla squadra di Giampaolo, ormai priva di obiettivi stagionali, dice di non temere possibili passi falsi da parte di questi ultimi per ostacolare indirettamente i cugini. "La Sampdoria si comporterà con professionalità e impegno, ne sono certo". Ha detto Perinetti. Una linea che però non tutti nella Genova rossoblù condividono.