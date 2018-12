Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti chiude le porte alle sirene di mercato che coinvolgono alcuni dei più pregiati pezzi della collezione rossoblù, tranquillizzando i tifosi circa la loro permanenza a Pegli almeno fino a fine stagione: "Alcune sono solo ipotesi fantasiose- ha dichiarato il dirigente a CalcioNapoli24.it - Piatek si sta mettendo in grande evidenza, su Romero al momento non c'è nessuno, Kouamè si è approcciato alla Serie A nel modo migliore. hanno tutti ampi margini di crescita e a gennaio potremmo avere un sacco di contatti per loro. Ma non se ne farà nulla. A gennaio non venderemo. poi in estate si faranno altre considerazioni e si vedrà".



Perinetti si è poi concentrato sul mercato in entrata: "I l Genoa ha bisogno di un esterno sinistro perchè questa estate non siamo riuscito a prenderlo. Non so ancora dove andremo a parare ma vedremo. Ounas? Io parlo di un esterno sinistro basso, i giocatori del Napoli potrebbero migliorare la rosa del Genoa ma al momento non c'è nulla".