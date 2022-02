Nella settimana che conduce alla sfida-salvezza tra Genoa e Venezia, l'ex direttore sportivo di entrambe Giorgio Perinetti ha parlato della gara con i colleghi del Secolo XIX: "Sarà una partita da vedere, mi incuriosisce molto. Dico questo perché il Venezia fino ad ora ha faticato soprattutto in casa, dove ha incassato sette sconfitte, mentre in trasferta ha raccolto molti punti. Il Genoa invece mi pare a suo agio quando deve aggredire l’avversario“.



Il dirigente ha poi parlato anche delle speranze salvezza del Grifone: “Sono convinto che possano farcela, anche se la situazione è molto complicata. In estate avevo avuto la sensazione che la squadra che avessero fosse una delle meno attrezzate degli ultimi anni“.