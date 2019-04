Il dg del Genoa Giorgio Perinetti è intervenuto a 'Un Calcio alla Radio' su Radio Crc: "Ieri ho subito un piccolo intervento ma tutto bene. Respingo i gufi. Vorrei ricordare che nel girone di andata abbiamo pareggiato con la Juventus ma abbiamo anche perso a Milano. E' un periodo critico del calendario, per noi. Non vedo catastrofi e voglio ricordare anche che nello stesso periodo Piatek non fece goal quindi non conta la cessione. Contro il Napoli avremo una squadra che si è distratta con l'Empoli e di conseguenza ci terrà a vincere. Dobbiamo puntare ad una prestazione che non sfiguri. Il bonus tranquillità per la salvezza l'abbiamo già usato;ora, dobbiamo vincere. Per essere tranquilli dovevamo vincere le partite precedenti. Noi non siamo l'Arsenal. La partita sarà preparatoria per entrambe perchè loro penseranno all'Arsenal e noi al derby. Adesso non penso al mercato poi, se il Napoli vorrà parlare di Kouamé ne parleremo".